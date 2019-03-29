В порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна: пострадал рабочий
Взрыв с последующим воспламенением произошел во время загрузки зерна
В пятницу, 29 марта, в морском порту Черноморска Одесской области в результате взрыва емкости для хранения зерна пострадал один человек. Об этом сообщили в областной полиции.
По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости.
В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.
Напомним, в среду вечером в Кропивницком на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станции. В результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации.
Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.
Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.
Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.
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