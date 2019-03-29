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В порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна: пострадал рабочий

Сегодня, 19:28

Взрыв с последующим воспламенением произошел во время загрузки зерна

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.
В порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна: пострадал рабочий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e53/456/5c9e53456a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e53/456/5c9e53456a6e3.jpg Одесса Взрыв с последующим воспламенением произошел во время загрузки зерна
Фото: facebook.com/gunp.odessa

В пятницу, 29 марта, в морском порту Черноморска Одесской области в результате взрыва емкости для хранения зерна пострадал один человек. Об этом сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости.

В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.

Напомним, в среду вечером в Кропивницком  на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станцииВ результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации.

Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.

Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.

Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.

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Тег взрыв, порт, черноморск

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