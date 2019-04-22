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В порту Одесской области задержали контрабанду кокаина стоимостью более миллиона долларов

Сегодня, 13:19

Правоохранители ищут других причастных к преступной схеме

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Во время осмотра груза, который везли в Европу из Южной Америки правоохранители нашли в контейнере с фруктами 12 килограмм кокаина. Стоимость "находки" по ценам теневого рынка составляет более одного миллиона долларов США.

Сотрудники службы безопасности задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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Тег наркотики, контрабанда, кокаин, наркобизнес, предотвращение

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