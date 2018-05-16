В порту Одессы нашли контрабандные товары стоимостью 7 млн грн
Во время досмотра контейнеров правоохранители выявили резиновые бассейны и матрасы
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ
В Одесском торговом порту во время досмотра контейнеров правоохранители выявили незадекларированный товар – резиновые бассейны и матрасы, которые полностью не соответствовали заявленному в таможенной декларации грузу.
Контрабанду изъяли. Как сообщили в Госпогранслуже, общая сумма незадекларированного товара составляет около 7 миллионов гривен.
Ранее на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе сотрудники фискального наряда ГФС Украины совместно с работниками Госпогранслужбы задержали автомобиль, в котором скрыто перевозили 76,5 тысячи долларов.
А пограничники Харьковского отряда вместе с работниками Государственной фискальной службы на границе с Россией в пункте пропуска "Гоптовка" пресекли незаконный вывоз в РФ 15,5 млн российских рублей. Как сообщили в Госпогранслужбе, деньги не были внесены в декларацию.
Также мы писали, что СБУ и полиция задержали россиянина, который наладил нелегальные поставки оружия из США и ЕС в Украину. В ходе обысков было изъято три пулемета, три автомата, две винтовки, семь пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, восемь гранатометов, 32 гранаты, пять мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49 пистолетов.
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