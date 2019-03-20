В порту "Южный" задержали 200 килограммов кокаина
Наркотики должны были переправить в Европу
Крупную контрабанду наркотиков обнаружили в порту "Южный" при оперативной проверке СБУ и Одесской таможни.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, на судне, прибывшем из Латинской Америки, было обнаружено около 200 килограммов кокаина.
Груз предназначался для коммерческой структуры в одной из стран Европы. Ранее партия аналогичного размера была изъята в Одесском порту на судне, прибывшем из Чили.
Отметим, по данным ООН, Украина является транзитной зоной для контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу, а также транзитной страной для наркотрафика синтетических психотропных веществ из стран Азии и Китая.
Ранее одесские копы уничтожили крупную партию изъятых наркотиков. Уничтожение зелья проводилось под контролем специальной комиссии.
Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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