В порту "Южный" задержали 200 килограммов кокаина

Наркотики должны были переправить в Европу

Фото: Pixabay

В порту "Южный" задержали 200 килограммов кокаина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg 2019-03-20T11:48:00+02:00 Одесса Наркотики должны были переправить в Европу

Крупную контрабанду наркотиков обнаружили в порту "Южный" при оперативной проверке СБУ и Одесской таможни.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на судне, прибывшем из Латинской Америки, было обнаружено около 200 килограммов кокаина.

Груз предназначался для коммерческой структуры в одной из стран Европы. Ранее партия аналогичного размера была изъята в Одесском порту на судне, прибывшем из Чили.

Отметим, по данным ООН, Украина является транзитной зоной для контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу, а также транзитной страной для наркотрафика синтетических психотропных веществ из стран Азии и Китая.

Ранее одесские копы уничтожили крупную партию изъятых наркотиков. Уничтожение зелья проводилось под контролем специальной комиссии.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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