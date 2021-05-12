В районе Одессы обнаружили российский военный корабль

Коллаж "Сегодня"

Возле украинского побережья обнаружили военный корабль черноморского флота РФ.

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Об этом сообщает "Думская".

Ракетный корвет "Павел Державин", который запеленговали при помощи радиолокатора, находился всего в 19 милях восточнее Черноморска Одесской области. Впрочем, это за пределами территориального моря Украины.

Пограничники опросили неопознанный объект по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугель 363". Такой позывной у патрульного корабля черноморского флота РФ. После этого корвет проследовал в направлении оккупированного Крыма.

Вероятно, судно сопровождало американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753).

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Как сообщалось ранее, фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы и пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала. Корабль называется USCGC Hamilton, он принимает участие в совместных учениях США и Украины. На борту корабля находится вертолет.

Также мы писали, что украинская армия провела учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз в Херсонской области тренировались экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".