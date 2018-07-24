В саду под Одессой поселилась стая мартышек: появились забавные фото

Мартышки сбежали из частного зоопарка и живут в садах возле миллионного города

В садах поселка Сухой Лиман недалеко от Одессы, где ранее поселились полосатые гиены, живет стая из девяти мартышек, сбежавших из частного зоопарка.

Как рассказал местный житель Максим Слащев, животные уже некоторое время живут в садовом кооперативе "Лебедь", передает "Думская".

"Они перескакивают с одного участка на другой, питаются персиками и яблоками. Полиция на вызовы не реагирует. Вопрос, а что будет, если из этого зоопарка сбежит анаконда, которая там есть?" — возмущается одессит.













Напомним, ранее в Запорожском детском ботаническом саду умер Чип – самая знаменитая запорожская мартышка, которой было 18 лет. Голуболицую обезьянку видели практически все посетители ботсада, с нею любили фотографироваться и дети, и взрослые.

Также мы сообщали, что в Запорожской области дети "открыли бизнес" ради бездомных котов. Четверо ребятишек устроили "уличный магазин", в котором юные предприниматели из города Пологи продают сливы, вишни, шелковицу и мяту: каждый из собственного дома принес, что мог. На вырученные от продажи товаров деньги дети собираются кормить маленьких бездомных котят.