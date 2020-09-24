В школах Одессы классы массово отправляют на карантин

Почти 30 классов перевели на дистанционное обучение

За два дня в Одессе отправили на карантин еще девять классов, так как там выявили случаи инфицирования COVID-19.

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Как сообщает od.vgorode.ua, ссылаясь на директора департамента образования Одесского горсовета Елену Буйневич, по состоянию на 23 сентября на самоизоляции находятся 28 школьных классов и четыре группы в детских садах.

Отметим, речь идет о классах в разных школах города. Все остальные ученики продолжают посещать учебные заведения. По средним подсчетам это около 650 детей. Сейчас они продолжают учиться дистанционно.

После выявленных случаев все помещения учебных заведений продезинфицировали и другие классы смогли вернуться к обычной школьной жизни.

Ранее мы сообщали, что в Борисполе Киевской области два класса отправили на самоизоляцию, так как школьники заболели коронавирусом. COVID-19 подтвердили у троих учеников.

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Кроме того, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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