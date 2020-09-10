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В школах Одессы семь классов отправили на карантин

10 сентября, 11:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 подтвердили у детей

В Одессе семь классов ушли на самоизоляцию, так как школьники заболели коронавирусом.

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Как сообщает od.vgorode.ua, ссылаясь на пресс-службу мэрии города, речь идет о классах в разных школах города. Все остальные ученики продолжают посещать учебные заведения. Изолировали только тех детей, которые находились в одном помещении и имели прямой контакт с заболевшими.

Напомним, в Борисполе Киевской области два класса отправили на самоизоляцию, так как школьники заболели коронавирусом. COVID-19 подтвердили у троих учеников.

Кроме того, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

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Ранее мы сообщали, что в "красном" Тернополе за нарушение карантина массово штрафуют школы и садики. Руководителей учебных учреждений могут привлечь к уголовной ответственности.

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Новости "Сегодня" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса школа карантин ученики инфекция заражение коронавирус COVID-19
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