Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В сквере Одессы задержали извращенца, который показывал детям половые органы

3 июля, 15:07

Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции

Фото: Pixabay

На прошлой неделе сотрудники охранной фирмы "Карабинер" задержали в одном из скверов в центре Одессы эксгибициониста. Об этом сообщили в пресс-службы компании. 

Инцидент произошел в Старобазарном сквере. Днем к охранникам обратились две одесситки, которые рассказали, что на детской площадке неизвестный мужчина демонстрировал детям свои половые органы. 

"Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции", – сообщили в ведомстве. 

Ранее мы писали, что в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Работая независимым фотокорреспондентом, человек также подрабатывал фотосъемками на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он также пересылал участникам закрытых групп.


Видео: Сегодня

Также мы писали, что в Харькове осудили педофила, который развращал детей возле школы. Мужчина демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

Напомним, в прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Смотрите сюжет о том, как защитить ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег педофил, извращенец, эксгибиционист

Вы сейчас просматриваете новость " В сквере Одессы задержали извращенца, который показывал детям половые органы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

pushkinska.net

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области умер учитель, подозреваемый в педофилии

Сегодня, 10:07

У мужчины остался сын

"Педофилов – кастрировать": Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР

Вчера, 18:55

Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко

Надругательство над детьми: как защитить ребенка

1 июля, 10:32

В прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений

В Киеве мужчина полгода растлевал шестилетнего сына сожительницы

26 июня, 14:41

Педофилу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Это поражение, россияне уходят

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?

Как спастись от клещей

Стильное итальянское портмоне + часы в подарок. Скидка 1 день

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Как определить, натуральный мед или нет?

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь