В сквере Одессы задержали извращенца, который показывал детям половые органы

Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции

Фото: Pixabay

На прошлой неделе сотрудники охранной фирмы "Карабинер" задержали в одном из скверов в центре Одессы эксгибициониста. Об этом сообщили в пресс-службы компании.

Инцидент произошел в Старобазарном сквере. Днем к охранникам обратились две одесситки, которые рассказали, что на детской площадке неизвестный мужчина демонстрировал детям свои половые органы.

"Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции", – сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Работая независимым фотокорреспондентом, человек также подрабатывал фотосъемками на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он также пересылал участникам закрытых групп.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что в Харькове осудили педофила, который развращал детей возле школы. Мужчина демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

Напомним, в прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Смотрите сюжет о том, как защитить ребенка.

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