"В современном мире достичь грандиозных результатов в одиночку – практически невозможно", – программный сокоординатор Фестиваля идей Александр Доброер

Один из создателей Фестиваля идей пообщался с журналистом "Сегодня"

Александр Доброер

В праздничные выходные, с 24 по 26 августа, в Одессе пройдет Фестиваль идей. Мероприятие, на котором встретятся более тысячи креативных личностей, готовых не только обменяться планами, но и обсудить возможность их воплощения.

Новости "Cегодня" пообщались с членом программного комитета Фестиваля Александром Доброером и узнали, что предлагают организаторы и почему будущее успеха – за коллаборацией.

- Александр, за три года, которые проходит Фестиваль, менялся ли его формат? Сложно было сделать нишевое интеллектуальное событие настолько масштабным, как в этом году?

- Нашей целью было и остается – создание площадки для интеллектуальной дискуссии на самые злободневные темы между лидерами в разных сферах. С одной стороны, мы формируем платформу, где они могут общаться, презентовать свои наработки. С другой – пространство, на котором о таких инновациях узнает широкий круг людей. При этом мы говорим не только об инновационных идеях в сфере науки или технологий. Это также инновации в области искусства, образования, здравоохранения. В этом смысле цели Фестиваля не меняются. Ежегодно мы стараемся совмещать деловую и образовательную повестку с развлекательной. Наверное, в этом тоже один из ключей к успеху. Сегодня наша аудитория составляет более 2000 участников и более чем 150 спикеров.

- Что станет центральной темой Фестиваля в этом году?

- В фокусе Фестиваля в этот раз – Украина в контексте глобальных трендов. Мы хотим обсудить: какой наша страна является сегодня, оценить ее творческий и интеллектуальный потенциал, понять наше место в мире. Осознать, какие тренды нам оперативно необходимо оседлать и открыть, чем мы можем быть интересны глобальному миру.

- Кто отбирает спикеров для Фестиваля?

- Есть два формата привлечения спикеров. Мы формируем основной круг, опираясь на опросы и консультации с экспертами в различных сферах. Второй формат – это open call. Каждый год мы даем возможность людям предложить свои идеи. Ведь регулярно появляются новые разработки, и нам хочется поддержать сообщество. Даже если они пока не попали в поле зрения широкой общественности. Оценить качество и уровень таких заявок нам также помогают привлеченные эксперты.

- Инновации, о которых пойдет речь, коснуться только идей или будет демонстрация конкретных разработок, воплощений уже существующих коммерческих проектов?

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- И то, и другое. Идея – это прообраз, но она живет только, если воплощена и опыт ее реализации можно применить в других секторах. Это, кстати, ключевое условие при отборе спикеров: они должны иметь свой личный практический опыт реализации идей, и представит их таким образом, чтобы другие понимали возможности применения к своей деятельности. А будет ли эта активность интеллектуальной или направленной на создание продуктов, генерирующих прибыль, – зависит от тех, кто усвоит эти идеи.

- Какие качества отличают креативных людей от менее идейных?

- Отличий достаточно – это и ценностный базис, и поиск смыслов, и способность действовать в команде с дальним горизонтом планирования. А также умение примиряться с ошибками, вопреки неудачам – вставать и продолжать дальше.

- Как вы считаете, на фестивале можно научиться нестандартному мышлению?

- Научиться нетрадиционным подходам можно только непрестанно практикуя их. Было бы наивным думать, что за три дня Фестиваля этому можно научиться. Но на Фестивале можно встретить практиков, увидеть их подходы. Это уже немало.

- Среди новаторов больше людей c жизненным и профессиональным опытом или молодежи, которая в силу возраста не скованна рамками?

- Новаторство – это молодость души. Открытость новому, готовность экспериментировать. Возраст и опыт, по моему мнению, здесь второстепенны.

- На какие тренды будущего стоит обратить внимание уже сегодня?

- На рынке труда это, несомненно, трансформация профессий. Это влечет за собой изменения в образовательном секторе – как и где мы будем готовить людей к профессиям будущего. Стремительно набирает обороты развитие биотехнологий и экспериментов с человеческим телом, биохакинг. Вполне возможно, что в ближайшем будущем перед нами остро станет вопрос: что такое человек и где та граница вмешательства в его тело, за которой человек прекращает быть собой.

- Украинские регионы конкурируют в идейности между собой?

- По сути сегодня мы не наблюдаем какой-то четко выраженной специализации по регионам. Возможно, в силу объективных причин, большие города имеют более благоприятные условия для развития технологических, научных инициатив. Это правда. Но, к примеру, эксперименты в сфере художественного творчества, городских или образовательных проектов, схожи в разных регионах страны. Рынок идей сегодня практически глобальный. И настоящая конкуренция разворачивается не между украинскими регионами, а между Украиной и миром. Выбирая фокус третьего Фестиваля мы делали акценты именно на этом.

- Как вы считаете, какая поддержка нужна новаторам, чтобы их идеи получали качественную практическую реализацию?

- С моей точки зрения, новаторам нужно понимание: чем живет мир, куда движется, на что есть глобальный спрос, что предлагают уже сегодня наука и технологии. Для этого важно много читать, посещать специализированные события, путешествовать, взаимодействовать с единомышленниками. В современном мире создать нечто подлинно грандиозное в одиночку практически невозможно. Нужно уметь создавать проектные команды, коалиции. Современный мир предоставляет для этого большое количество возможностей.

- Удивите перечнем мероприятий Фестиваля?

- Наша команда подготовила около полутора сотен различных событий: тут будут и панельные дискуссии, и public tallks, и индивидуальные презентации, тематические завтраки, вечеринки, концерт. В программе выставка художественных работ, перформансы, выступления экспериментальных театров, практики осознанности, просмотр роликов социальной рекламы.

- Назовите 5 причин по которым необходимо посетить Фестиваль идей в 2019 году?

Быть в курсе последних глобальных трендов;

Иметь непосредственный доступ к лидерам различных секторов, с которыми в повседневной жизни встретиться не так просто;

Найти единомышленников или партнеров из более чем 100 населенных пунктов Украины;

Получить колоссальный импульс и вдохновение для творчества в течение года;

Повеселиться вместе на концерте группы Yuko и классно провести последние дни лета в Одессе.

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