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В ТЦ Одессы серьезно травмировался ребенок: скорая приехала через 45 минут

27 декабря, 16:00

Мальчик упал с батута

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

В развлекательном центре Одессы, который находится на Люстдорфской дороге, серьезно травмировался 12-летний ребенок. Об инциденте сообщила его мать в соцсети.

По ее словам, сейчас ребенок находится в отделении травматологии с компрессионными переломами позвонков. Мальчик травмировался во время игр на батуте. Женщина возмущена тем, что в развлекательном центре с повышенной травмопасностью не оказалось медпункта.

"Моего ребенка вынесли мальчишки с батута и уложили на пол. Сидели с ним мамочки, пока я летела к месту событий. Первую помощь оказать, кроме свидетелей происшествия, просто некому! …Вызвала скорую я лично, когда мчалась к ребенку. Я приехала через 30 минут, скорая – на 10-15 мин позже", – рассказала мать пострадавшего мальчика.

Женщина написала заявление в полицию. По ее словам, она хочет, чтобы правоохранители выяснили, почему в развлекательном центре, где много детей, нет ни медпункта, ни медсестры.

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В Главном управлении полиции Одесской области подтвердили факт данного инцидента.

"Вчера, 26 декабря, вечером в одном из детских развлекательных центров на Люстдорфской дороге 12-летний мальчик упал с батута. Подросток был госпитализирован в больницу с компрессионными переломами позвонков", – рассказали правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал сайт "Сегодня", в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Также ранее в Киеве патрульные полицейские спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал с балкона.

А во Львовской области ребенок погиб, играясь в песке.

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