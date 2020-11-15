Монастырь в клубе и храм в ресторане: в Тернополе предприниматель придумал, как обойти карантин

В Тернополе ресторан "Лелива" и частный клуб "Лысый" в субботу, 15 ноября, несмотря на карантин выходного дня, работали и обслуживали клиентов.
Как сообщает УНИАН, владелец заведений Тарас Ковальчук накануне введения карантина выходного дня решил переименовать их в трапезную и храм основанной им религиозной организации "Братство лысых". При входе в ресторан можно увидеть табличку "Трапезная братства лысых".
Обогреватели на террасе перед заведением Ковальчук в шутку называет "священным огнем", клиентов – прихожанами, постоянные посетители в ответ в шутку называют его пастором.
По словам Ковальчука, вчера в его заведения приходили правоохранители.
"Мы им объясняли, что соблюдаем ограничения, обусловленные для религиозных организаций. Они с юмором это воспринимали", – сказал он.
Как считает владелец заведений, переименовать заведения пришлось из-за того, что власть их не слышит.
"При этом мы видим двойные стандарты. Почему разрешили работать рынкам, где значительно больше скопления людей, чем в наших заведениях, если действительно хотели разорвать цепочку заболеваний?", – добавил Ковальчук.
По его словам, приходили нацгвардейцы, фиксировали, что заведение работает.
Не исключаю, что потом уже передадут эти акты участковым, а те уже позже придут составлять протоколы", – считает Ковальчук.
Напомним, карантин выходного дня касается не только ресторанов и бассейнов, но и церквей – службы не запрещены, однако вводятся ограничения на количество прихожан в помещении. Как и на любом другом мероприятии, в помещении не должно находиться более 20 человек.
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