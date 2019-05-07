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В торговом порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина

7 мая, 17:29

Наркодилеры мешали кокаин из Колумбии в ведрах с лакокрасочными изделиями

В морском торговом порту "Южный" задержали крупную партию кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

Наркодилеры мешали кокаин из Колумбии в ведрах с лакокрасочными изделиями. Таким образом наркотики нельзя было обнаружить с помощью экспресс-анализаторов и собак. Однако эксперты отобрали пробы и обнаружили в образцах лака кокаин.

Нарушители собирались "законным" способом ввезти наркотики, смешанные со строительными материалами, в Украину, а позже здесь в нарколаборатории выделить кокаин.

Всего пограничники задержали почти 20 тонн лакокрасочных изделий. В 30-килограммовых ведрах содержалось до 3 кг кокаина. Сотрудники таможни подозревают, что эта кокаиновая партия может стать рекордной.

"По данному факту одесскими таможенниками в УСБУ в Одесской области направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 (контрабанда наркотиков – ред.) Уголовного кодекса Украины", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Во время осмотра груза, который везли в Европу из Южной Америки правоохранители нашли в контейнере с фруктами 12 килограмм кокаина. Стоимость "находки" по ценам теневого рынка составляет более одного миллиона долларов США.

Также сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Тем временем, в Нидерландах среди бананов обнаружили 1,6 тонны кокаина. Партия была найдена в порту Роттердама.

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Тег наркотики, порт, контрабанда, кокаин, Южный, порт Южный

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