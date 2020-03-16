В Украине действует школа, где всех желающих обучают жестовому языку

Люди приходят сюда научиться понимать людей с проблемами слуха и помогать им

Они живут в тишине и общаются жестами. В мире почти пятьсот миллионов людей, которые не слышат. В Украине их – около 230 тысяч. И все они страдают из-за недостатка коммуникации. "Сегодня" нашли школу, в которой обучают жестовому языку всех желающих.

Надежда Новашицкая – одна из тех, кто изучает этот язык.

"Приходит сообщение, что едет ко мне машина, я вызвала такси, и в скобочках было указано, что водитель – глухой. Я села в машину, я не могла поздороваться, я проехала молча, вышла, я не могла сказать "спасибо", – вспоминает Надежда Новашицкая.

Именно тогда она решила, что четырех языков иногда мало, чтобы сказать "спасибо". Поэтому начала учиться. Уже на следующий день одесская волонтер жестами объявляла номинанта премии социальных проектов.

В школе работают в группах. Занятия проводят в течение нескольких лет и пока – только в Киеве, Харькове и Одессе.

Чтобы понимать жестовый язык на начальном уровне достаточно двух месяцев. Принцип простой – новички учатся с переводчиком. А опытные практикуются с теми, у кого есть нарушения слуха.

Одна из самых прилежных учениц – Мэдисон. Она из Америки. В Одессу переехала за любимым человеком. Пока не знала русского, смущалась. Поэтому сначала изучила его, а теперь осваивает жестовый.

"Я понимаю это чувство. когда просто думаешь – я сама, я одна и никто меня не понимает", – говорит Мэдисон Перекити.

Люди с проблемами слуха думают иначе, уверяет преподавательница. Все жесты – это устоявшиеся ассоциации.

"Они полностью общаются руками. Алфавит есть, но это всего 10% их языка. Все остальное – они объясняют только на жестах", – говорит преподавательница жестового языка Елена Синявская. В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Основательница курса Екатерина Хоменко объясняет, почему так важны эти курсы. Люди с проблемами слуха, говорит она, часто сталкиваются с проблемами, к примеру, при решении вопросов в государственных учреждениях.

"Когда приходишь в государственное учреждение, когда приходит человек с нарушением слуха, а его не могут обслужить", – говорит основательница школы SURDO Екатерина Хоменко.

У Давида с детства проблемы со слухом. Не учился в спецшколе, потому как она была слишком далеко. Впоследствии изучил жестовый язык и нашел друзей. Рассказывает "Сегодня", с какими трудностями сталкивается каждый день.

"Когда люди хотят что-то мне сказать или спросить, мне очень сложно их понять. Хочется, чтобы различные организации, полиция и врачи были готовы выслушать меня хотя бы на уровне базовой жестового языка", – объясняет с помощью переводчика Давид Черный.

Но пока в Украине люди с недостатками слуха – изолированные и незащищенные, говорят люди, которые пытаются им помочь. Нет даже ВУЗа, где учатся на сурдопереводчика. Поэтому выход один, уверяет основательница проекта – начать с себя и изучить базовый жестовый. Хотя бы для того, чтобы поздороваться или оказать помощь.

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