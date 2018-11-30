В Украину не пустили танцовщика из России, который ехал в Одессу

В Украину не пустили ведущего солиста российского Большого театра Андрея Меркурьева, который ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".

"Когда я должен был проходить паспортный контроль, и мне отказали. Сказали: "Мы надеемся на ваше понимание, ведь в стране военное положение, отправляйтесь домой назад", – рассказал танцовщик в комментарии "Громадському".

Также он добавил, что вместе с ним обратным рейсом отправили еще трех человек, причем россиянкам въезд разрешили, а мужчинам – нет.

"Ничего не было запланировано, я просто хотел посмотреть свое представление и провести три дня в городе, пока у меня будет время. Я не могу туда ни приезжать, ни мечтать, что я еще когда-нибудь что-то поставлю для одесской труппы, ведь они стали для меня родными людьми", – поведал Меркурьев.

По его словам, именно в Одессе он "родился как хореограф", поскольку именно здесь в него поверили и дали шанс сделать первый балет, первую постановку: "Я родился там как хореограф, потому это мой родной город, мой театр".

Отметим, что Андрей Меркурьев является заслуженным артистом России. Он – солист "Большого театра" Москвы. В 2014 году состоялась его первая постановка балета "Крик" в Одесском театре оперы и балета.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – заявил он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ. – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркивал глава государства.

Напомним, накануне в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в связи с военным положением пересекать административную границу с оккупированным Крымом теперь могут только граждане Украины.