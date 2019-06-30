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В Украину прибывают военные самолеты стран НАТО

30 июня, 19:54

Американский и британский самолеты доставили в Одессу участников международных учений

Американский военный самолет C-130J Hercules. Фото: Минобороны Украины
Американский военный самолет C-130J Hercules. Фото: Минобороны Украины.

В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие личный состав, технику и необходимое оборудование для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля. Об этом 30 июня информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений. Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", – говорится в сообщении.

Самолет Королевских ВВС Великобритании A400 Atlas. Фото: Минобороны Украины
Самолет Королевских ВВС Великобритании A400 Atlas. Фото: Минобороны Украины

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.


29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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Тег Одесса, учения, военные учения, Минобороны Украины, Sea Breeze

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