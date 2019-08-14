В Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом"

Cлужебная собака сработала во время досмотра автомобиля, переправленного в Украину на теплоходе

Видео: Государственная пограничная служба Украины

Несколько недель назад на Донбассе задержали КамАЗ с боеприпасами, а недавно украинские пограничники обнаружили патроны в одном из автомобилей, которые переправили в страну из США.

Как сообщают в Государственной пограничной службе, инцидент произошел 13 августа в международном морском пункте контроля "Вызырка" около Южного.

Досматривая прибывший на теплоходе внедорожник Jeep, у служащих Одесского погранотряда сработала служебная собака.

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"В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпасов", – сообщают в ГПСУ.

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Патроны были изъяты в установленном порядке, а о случившемся уведомили сотрудников Нацполиции.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничная собака помогла военнослужащим Чопского отряда обнаружить патроны, которые пытались тайно ввезти на территорию Украины из Венгрии.

Кроме того, этим летом во дворе частного дома в селе Сеянцы в Ровенской области полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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