В Затоке массово гибнут птицы: экологи назвали версии мора

В Одесской области в курортной Затоке, где недавно жаловались на десятки дохлых уток, волны выбрасывают на пляж погибших бакланов.

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По словам очевидцев, птичьи тельца плавают в воде недалеко от станции "Дружба" и периодически их выбрасывает на берег, сообщает "Думская".

Информация о гибели птицы вызвала серьезный резонанс – местные жители размышляют, что стало причиной мора, а отдыхающие возмущаются, что им приходится проводить время в столь некомфортных условиях.

Между тем, заведующий кафедрой зоологии Одесского национального университета имени Мечникова Анатолий Корзюков отметил, что причиной замора бакланов он считает питание дохлой рыбой.

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"Мы не можем точно сказать, где они погибли — прямо в море или все-таки в лимане, после чего их тела были вынесены в море и прибиты к берегу. Я не исключаю второй вариант. Если это так, то, скорее всего, они наелись дохлой рыбы, которой из-за жары и цветения воды в лимане достаточно. Не исключено, что это ботулизм", - предположил он.

Кроме того, ученый добавил, что бакланы могли погибнуть и в море, и тогда "вопросов больше, так как причиной мог стать слив какой-то гадости с проходящего судна".

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"В любом случае это очень странно, так как в это время года бакланы массово не собираются. У них сейчас период вылета птенцов из гнезда, и они заняты родительскими хлопотами", - подчеркнул Корзюков.

В свою очередь, эколог Николай Гудермес предположил умышленное отравление птицы.

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"Для рыбаков бакланы – конкуренты, и они их традиционно не любят. Взрослый крупный баклан может съесть до восьми килограммов рыбы в день. То есть они фигурально отбирают у рыбаков их хлеб. Поэтому нередко люди смешивают тюльку с отравляющими веществами и разбрасывают в местах активности бакланов. Я бы не стал отбрасывать такую версию", – заявил он.

В то же время, оба специалиста уверены в том, что экологическая инспекция и Госпродпотребслужба должны заняться ситуацией в Затоке – необходимо произвести вскрытие птиц, чтобы установить реальную причину их гибели.

Ранее мы писали, что море у берегов Одессы снова "позеленело". Фото и видео с необычным цветом воды местные жители опубликовали в социальных сетях.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

Эту ситуацию прокомментировали в Госпродпотребслужбе. Выяснилось, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Экологи предупреждают, что купаться в море небезопасно. Специалисты также не рекомендуют употреблять в пищу выловленные в море и черноморских лиманах рыбу и другие морепродукты.

Напомним, что в прошлом году в Одессе также сложилась подобная ситуация – тогда море стало зеленым в начале июня, а вскоре из-за активного роста водорослей вода начала "бродить".

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