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В Затоке застрелили супругов: подозреваемого задержали

20 июля, 13:07

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пару убили из-за денежного долга

В курортной Затоке в Одесской области произошло двойное убийство – застрелили семейную пару.

Как сообщает "Думская", Игоря и Наталью убили в районе станции Лиманская. У мужчины было одно огнестрельное ранение, а в женщину попали три пули. Правоохранители уже задержали подозреваемого – им оказался кум убитых.

По предварительным данным, мужчина застрелил пару из-за денежного долга. В полиции пока не комментируют инцидент.

Напомним, подобный случай произошел в Одесской области и в мае – тогда жестоко убили гражданских супругов. Убийство произошло в селе Шабо. На телах супругов были огнестрельные ранения и колото-резаные раны в области туловища. Примечательно, что из дома пары ничего не похитили.

Кроме того, ранее резонансное убийство произошло в Житомирской области. Там у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек.

Все подробности кровавой бойни читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

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смерть одесская область супруги пара застрелили Затока

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