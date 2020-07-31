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В жутком ДТП на трасе Киев-Одесса пострадала семья с маленьким ребенком (фото)

31 июля, 15:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Потерпевших госпитализировали в ближайшее медучреждение

В Одесской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

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Как сообщили на сайте Нацполиции области, инцидент случился на трассе Киев – Одесса возле села Ревова. По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes на большой скорости не справился с управлением и выехал с дороги, где столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком.

В момент ДТП в салоне Mercedes находился водитель, а также его теща со свекром и пятилетняя дочь. В результате столкновения пострадали все пассажиры: девочка травмировала голову, у ее бабушки сломана нога, а у дедушки – предплечье. Их госпитализировали в местную больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Сведения о ДТП скоро внесут в Единый реестр досудебных расследований.

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Напомним, недавно в Одесской области столкнулись две легковушки, жертвами аварии стали шесть человек. Тела погибших из искореженных автомобилей пришлось доставать спасателям.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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ДТП трасса трасса Киев-Одесса пострадавшие
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