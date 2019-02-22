В зоопарке Одессы – беби-бум: подрастает новорожденная мартышка, а для дочки леопардов готовят "квартиру"

Готовятся к появлению потомства многие из копытных — муфлоны, ламы, верблюды

В зоопарке Одессы – беби-бум: подрастает новорожденная мартышка, а для дочки леопардов готовят "квартиру" Дана Митанова 2019-02-22T06:10:00+02:00 Одесса Готовятся к появлению потомства многие из копытных — муфлоны, ламы, верблюды













Зима уже сдает свои права, и столбики термометров неуклонно ползут вверх. "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовятся к смене сезона. Звонкое пение птиц и оживленные голоса зверей слышно уже на подходе к зверинцу.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, большинство питомцев, которых здесь около 1500, нормально переносят холода и с удовольствием проводят солнечные зимние дни на улице. К примеру, краснокнижные амурские тигры очень любят резвиться в снегу, но в этом году такого удовольствия было мало.

"Пока животные и птицы сыты, им никакой холод не страшен", — говорит наш собеседник, отмечая, что главное для них — сухое логово с соломой, где можно укрыться.

А вот фламинго, слон, зебры и зеленые мартышки, которые в природе не видят снега, зимуют в отапливаемых помещениях, но при желании могут и прогуляться.

А в конце февраля в зверинце традиционно стартутет беби-бум. Уже подрастают новорожденные камерунские ягнята, домашние козы и маленькая мартышка, а вот в семье дальневосточных леопардов лишь ждут пополнения. Сейчас самка в положении обитает в небольшом вольере с годовалой дочкой из предыдущего помета.

"У них до сих пор сохранилась нежная любовь, они делятся кормом, но вскоре могут начаться ссоры. Поэтому для малышки готовят новый вольер", — рассказывает Игорь Беляков.

Волков тоже должно стать больше, несмотря на солидный возраст, — им больше 14 лет. Примечательно, что вожак стаи все годы хранит верность лишь одной волчице. А вот новый вольер с медведями пустует — косолапые еще в спячке. Нынешней зимой они пару раз просыпались и просили угощений в виде сена, фруктов, орехов и меда. Сейчас же снова дремают, а о потомстве работники зоопарка смогут узнать лишь по писку из городской берлоги.

Готовятся к появлению потомства многие из копытных — муфлоны, ламы, верблюды. Животные стали просить больше еды, чтобы успешно выносить потомство.

Животные уже готовятся встречать весну и чаще появляются на улице. На свежем воздухе побывала и индийская слониха, которую окрестили разрушительницей.

"От нее стараются прятать все предметы, если достанет ведро или что-то подобное — непременно все растопчет, разломает. Однаджы даже растоптала тачку", — говорит директор зверинца.

В соседнем вольере разгуливает львиное семейство. Среди кошачьих — молодая львица Сандра, которая с удовольствием идет на контакт с людьми и даже разрешает погладить себя через решетку. В зоопарк ее принесли пограничники, которые конфисковали трехнедельного котенка на границе и спасли от незаконной переправки в Турцию.

Пернатые тоже чувствуют приближение весны и меняют поведение — становятся более активными и устраивают брачные игры. Раньше всех за сооружение гнезд из веток взялись большие бакланы. Две пары пернатых облюбовали два дерева, где в будущем будут высиживать и выкармливать птенцов без посторонней помощи. Вскоре откладывать яйца начнут редкие утки пеганки, цапли, пеганка и свиязь, которые живут в одной клетке.

Хищные птицы тоже начинают подготовку к брачному периоду. Открыли новый сезон краснокнижные филины — из соломы и веток некоторые особи уже свили гнезда и сейчас высиживают яйца. Потом птенцов научат охотиться на крыс и мышей, которых разводят в виварии, и выпустят на волю.

"У нас есть договор с Нижнеднестровским национальным парком в дельте Днестра, мы пытаемся восстановить там природную популяцию филинов, которых в прошлом веке уничтожили охотники", — отметил Беляков.

Впрочем, не всегда птицам удается высиживать птенцов, поэтому часто для этих целей используют инкубатор. Сейчас там греют яйца декоративных кур.

Ранее мы писали, как зимуют животные в экопарке и зоопарке Харькова. Львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день.

Также сообщалось, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься.

Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.