В зоопарке Одессы показали, как живут сурикаты

В Одессу эти милые малыши приехали из Южной Африки

В конце мая в Одесском зоопарке поселились новые питомцы – сурикаты. В зверинце решили показать, как живется у нас экзотическим животным и опубликовали на своем YouTube-канале милое видео об этих зверьках.

В Одессу эти милые малыши приехали из Южной Африки. Раньше в нашем зоопарке сурикатов не было. В питомнике у них есть свой вольер, в котором они живут семейной группой, как и в естественной среде.

Сурикаты – млекопитающие и в основном питаются насекомыми, но иногда в их рацион входят змеи, ящерицы, скорпионы, пауки, многоножки и много другого. Экзотические зверьки весят не больше домашней кошки – 700-750 г. Животные любят греться на солнце, принимая самые причудливые позы, и могут подолгу стоять на задних лапах.

Многие зоологи отмечают, что сурикаты, несмотря на их милый внешний вид, достаточно агрессивны и одни из самых кровожадных – в драках с сородичами гибнет пятая часть представителей вида.

Ранее мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

В то же Винницком зоопарке отказываются от клеток. Для енотов тут построили целый городок.

А в зоопарке США впервые родился носорог после искусственного оплодотворения. Ветеринары осмотрят детеныша когда убедятся, что его можно забирать от самки.

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