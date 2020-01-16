Ваган Симонян — человечность в бизнесе как залог успеха

Ваган Симонян (Одесса) — пример доверия партнеров и уважения конкурентов

Бизнес — сфера непримиримой конкуренции. Бытует мнение, что в этой среде нет места скромности и человеколюбию. Этот сложившийся стереотип уверенно опровергает Ваган Симонян. Одесса знает его не только как бизнесмена, но и как мецената и активного члена одесской армянской общины. Сам Ваган Владикович не стремится к публичности, считая, что благотворительность нескромно выставлять напоказ. Однако это не помешало соотечественникам именно в нем увидеть идеального кандидата на пост председателя общины.

Один из тех, кто много лет работает бок о бок с Ваганом Симоняном — Богдан Троцько. Финансист и маркетолог рассказал об их сотрудничестве и о том, чем Ваган Симонян заслужил его особую признательность.

Ваган Симонян всегда готов помочь советом и личным участием

Знакомство с Ваганом Владиковичем я считаю необыкновенным везением для себя. Впервые мы встретились на организованном им тренинге для топ-менеджеров. С первых минут я понял, что гибкий ум и проницательность сочетаются в нем с такими, несвойственными многим бизнесменам качествами, как скромность и тактичность. Он отлично чувствует не только рынок, но и людей — это позволяет ему собирать команды профессионалов, которые не нуждаются в постоянном контроле. Он редко вмешивается в процесс — судит по результатам работы. Но всегда откликается, когда к нему обращаются за помощью. И его советы неизменно приводят к достижению цели. Немудрено, что именно Ваган Симонян возглавляет Армянский бизнес-клуб. Готовность прийти на помощь касается не только рабочих моментов. Ваган Владикович оказывает поддержку сотрудникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и членам их семей.

Для меня в первую очередь важно с кем я веду бизнес. А проверенное годами партнерство с Ваганом Симоняном — это уверенность и надежность, которые сложно переоценить. После его решения продать финансово-консалтинговую компанию, я без колебаний последовал за ним, несмотря на выгодные условия со стороны нового владельца. И сегодня мы являемся соучредителями рекламной компании. Для меня Ваган Владикович неоспоримый авторитет в теории и практике ведения бизнеса. Я часто перечитывал его книги, посвященные финансовым рынкам и использовал описанные там рекомендации. Он — первый, к кому я обращаюсь за советом, и не раз подсказывал мне темы для семинаров по финансовой грамотности, которые я провожу в ВУЗах. По реакции студентов я вижу, что для них это интересно и актуально.

Честность, порядочность, доброта — качества, ставшие визитной карточкой Вагана Симоняна

К молодому поколению Ваган Симонян всегда проявляет искренний интерес. Я знаю, что он активно поддерживает Одесскую армянскую молодежную организацию. Для ребят он — пример во всем, человек, у которого многому можно научиться. Максимум внимания, несмотря на занятость, уделяет он и собственным детям. Существует заблуждение, что серьезные бизнесмены отстраняются от семейных дел, но к Вагану Владиковичу это не относится — именно в семье он черпает силы для работы. Семья — его главный "проект", а он одновременно и ее прочный фундамент, и главная движущая сила.

Для меня Ваган Симонян — пример трудолюбия и честности. Мне близки принципы этого человека, мне импонируют его скромность и порядочность. Я знаю, что соотечественники выдвинули его кандидатуру на пост председателя Одесской армянской общины и уверен, что лучшего лидера

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