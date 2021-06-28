Вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами: 20-летний моряк из Одессы сгорел заживо

Выжившие члены экипажа пока находятся на аварийном судне

В районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, на борту которого были одесские моряки. Один мужчина сгорел заживо.

Реклама

Об этом сообщает Seafarers Journal.

Фото: Seafarers Journal

Реклама Фото: Seafarers Journal

ЧП произошло 25 июня, но о пожаре стало известно только сейчас. Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути в машинном отделении корабля началось возгорание.

Фото: Seafarers Journal

В тот момент там был 20-летний моряк из Одессы. Это был второй рейс погибшего. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

Реклама

Фото: Seafarers Journal

Напомним, у берегов Панамы загадочно скончался украинский капитан судна, двое детей осиротели.

Также сообщалось, что в январе 2021 года у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянин – капитан судна.

Смотрите другие новости Украины и мира в последнем выпуске "Сегодня":