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Вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами: 20-летний моряк из Одессы сгорел заживо

28 июня 2021 15:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Выжившие члены экипажа пока находятся на аварийном судне

В районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, на борту которого были одесские моряки. Один мужчина сгорел заживо.

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Об этом сообщает Seafarers Journal.

Фото: Seafarers Journal

Фото: Seafarers Journal

Фото: Seafarers Journal
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Фото: Seafarers Journal

ЧП произошло 25 июня, но о пожаре стало известно только сейчас. Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути в машинном отделении корабля началось возгорание.

Фото: Seafarers Journal

Фото: Seafarers Journal

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В тот момент там был 20-летний моряк из Одессы. Это был второй рейс погибшего. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

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Фото: Seafarers Journal

Фото: Seafarers Journal

Напомним, у берегов Панамы загадочно скончался украинский капитан судна, двое детей осиротели.

Также сообщалось, что в январе 2021 года у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянин – капитан судна.

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