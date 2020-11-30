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Ведущую российских новостей не пустили в Украину

30 ноября, 13:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Гражданка Молдовы, работающая в Москве, пыталась транзитом пересечь территорию Украины

Ведущую новостей одного из российских телеканалов не пустили в Украину, поставив в паспорт печать с запретом въезда на три года.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, гражданку Молдовы пограничники выявили накануне в Одесской области в пункте пропуска Могилев-Подольский. Женщина следовала на автобусе на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

Во время паспортного контроля выяснилось, что гражданка находится в базе данных нарушителей. Летом 2018 года она нарушила закон, въехав на территорию временно оккупированного Крыма с территории РФ.

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Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей в России.

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Иностранке было отказано в пересечении границы Украины. Ей поставили в паспорт отметку о запрете въезда в страну на три года и вернули на территорию Молдовы.

Ранее мы сообщали, что в Украину не пустили писателя и журналиста из России.

Также напомним, пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку, которым она еще и пыталась дать взятку, лишь бы ее пропустили в нашу страну.

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Крым пограничники ведущая одесская область нарушение запрет на въезд
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