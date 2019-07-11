Вердикт по делу "Краяна": мэр Одессы отмечает победу, а САП готовится к апелляции

Решение суда пока еще не вступило в силу

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

Малиновский районный суд Одессы завершил оглашение приговора по делу "Краяна" – мэру города Геннадию Труханову и ряду городских чиновников вменяли завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке здания бывшего завода.

Судья зачитывал 300 страниц приговора на протяжении четырех рабочих дней, и постановил: "Труханова Геннадия Леонидовича признать невиновным и оправдать". Аналогичный вердикт вынесли в отношении всех фигурантов дела.

Напомним, во время затяжного судебного процесса по делу опросили более ста свидетелей, проанализировали больше 60 томов доказательств. Не единожды заседания срывались, в том числе из-за "минирований" здания суда.

Не было "скучно" и в день вынесения приговора: здание суда окружили активисты Автомайдана, а масла в огонь подлил приезд экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, который заявил, что большего количества доказательств он не видел ни в одном антикоррупционном деле.

Суд же счел обвинения прокуроров недоказанными и не увидел ни доказательств сговора, ни злоупотребления служебным положением, о чем свидетельствует решение суда. Мэр Одессы назвал решение суда "приговором всей старой системе".

"Это — больше, чем восстановление справедливости. Это больше, чем моя личная победа и победа моей команды. Это — приговор всей старой системе, при которой подобный процесс мог вообще происходить, и с самого начала выглядел как театр абсурда", — заявил градоначальник.

Между тем, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая просила назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, намерены подавать апелляцию. На это у прокуроров есть 30 дней.

"Прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. Собрано большое количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают вину", – убеждены обвинители.

Политологи считают, что оправдательный приговор сыграет Труханову на руку.

"К мэру будет больше доверия. И, конечно же, перед выборами это плюс силе, к которой присоединились мэры Труханов и Кернес (градоначальник Харькова Геннадий Кернес. — Авт.)", – заявил политолог Вадим Карасев.

Одесский политолог Геннадий Чижов считает, что апелляционная инстанция тоже станет на сторону мэра, а весь процесс будет лишь дополнительной рекламой. Тем не менее Чижов сомневается, что это поможет городскому голове остаться у власти.

"По моим данным, Труханов не сможет быть мэром Одессы, так как досрочные выборы готовятся не только в Киеве, но и в Одессе", — говорит политолог, объясняя, что Труханов не сможет принять в них участие по ряду причин, среди которых и несколько других дел в органах.

Напомним, ранее сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменили обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средств, фигурантом которого среди прочих является мэр Одессы Геннадий Труханов. Главным изменением стала сумма ущерба, нанесенная, по мнению следствия, территориальной общине.

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