Весна идет: в Одесскую область вернулись кудрявые пеликаны (фото)

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели пеликаны. Об этом на своей странице в Facebook написал замдиректора парка Иван Русев.

"Сегодня к нам, в НПП "Тузловские лиманы", действительно пришла весна. К нам на границу нацпарка "Тузловская Амазония" прилетели розовые и кудрявые пеликаны. Они сели возле "пеликанского" острова", – сообщил Русев.

Стоит отметить, что обычно пеликаны прилетают на юг Одесской области в марте.

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Как ранее сообщали "Сегодня", в Закарпатской области посреди зимы произошло необычное погодное явление – в Виноградове прошла грозаи выпала снежная крупа. А сам ливень продолжался два часа.

В свою очередь синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 1 марта. Так, в первый день весны ожидается до +10 и почти везде солнце.

Авсубботу, 29 февраля, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. В западных, северных, центральных и восточных областях 6-8 градусов тепла. На юге будет еще теплее – до +11. В столице киевлян ждут 5-7 тепла и периодически будет радовать солнце. А вот ночью все еще будет холодновато – от 0 до 4 градусов мороза.

А тем временем на Закарпатье львы и тигры радуются зимней погоде.

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