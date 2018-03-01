Весна в Одесской области: в пятницу ожидается мокрый снег и гололед

Сегодня, 12:23

Такой же прогноз погоды обещают на 3 марта

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Одесской области завтра, 2 марта, ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. Об этом на заседании оперативного штаба ОГА сообщил замначальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Неверовский.

Синоптики прогнозируют облачную погоду со снеговыми заметами. На севере области ожидается снегопад, а на юге – мокрый снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Ночью температура будет от -10 до -15 градусов мороза, а днем – 3-5 градусов мороза.

Погодные условия усложнят работу энергетикам и дорожникам: ожидается налипание снега на проводах и гололед на дорогах.

Такой же прогноз ожидается и 3 марта.

Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильный снегопад.

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Кроме того сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов.
снег, прогноз, гололед, одесская область

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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