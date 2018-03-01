Весна в Одесской области: в пятницу ожидается мокрый снег и гололед
Такой же прогноз погоды обещают на 3 марта
В Одесской области завтра, 2 марта, ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. Об этом на заседании оперативного штаба ОГА сообщил замначальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Неверовский.
Синоптики прогнозируют облачную погоду со снеговыми заметами. На севере области ожидается снегопад, а на юге – мокрый снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Ночью температура будет от -10 до -15 градусов мороза, а днем – 3-5 градусов мороза.
Погодные условия усложнят работу энергетикам и дорожникам: ожидается налипание снега на проводах и гололед на дорогах.
Такой же прогноз ожидается и 3 марта.
Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильный снегопад.
Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.
Кроме того сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов.
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