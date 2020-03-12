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Везде бардак и испорченная еда: в Одесской области горе-мать "забыла" о маленьких детях

12 марта, 13:51

Руслан Ровик

Дети находились в квартире одни, а о болезни самого младшего врачам сообщила соседка

В Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам".

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 33-летнюю жительницу Измаила могут привлечь к административной ответственности.

"Узнав от медиков, что в больницу доставлен двухлетний мальчик с простудным заболеванием, причем о состоянии ребенка сообщила соседка мальчика, стражи порядка и представители службы по делам детей выехали на место жительства малолетнего, где обнаружили еще двоих малышей", - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что мать в одиночку воспитывает троих детей в возрасте от двух до восьми лет. На момент приезда полиции дома ее не было, как оказалось, уже несколько дней.

"За детьми никто не присматривал, в комнатах царил беспорядок и антисанитария, а еда была испорчена. Стражи порядка на месте приняли решение поместить малышей в реабилитационный центр", - подчеркнули копы.

Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

"Мы провели с ней профилактическую беседу о недопустимости такого поведения, предупредили о последствиях и дали несколько месяцев на исправление ситуации. Пока женщина будет наводить порядок в доме и проходить переоценку ценностей, ее дети останутся в реабилитационном центре", - рассказала старший инспектор ювенальной превенции Ольга Владычко.

На горе-мать составили административный протокол по статье "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", материалы были направлены в Измаильский суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в селе под Киевом двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и разбился насмерть.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе из окна выпал четырехлетний мальчик. Ребенка на военном вертолете эвакуировали в больницу Днепра. Малыша сопровождала врач-анестезиолог из ВСУ.

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дети Измаил одесская область горе-мать

Источник: Сегодня

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