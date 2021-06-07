Входил в ОПГ Румына: в Одесской области застрелили криминального авторитета

Погибший был членом преступной группировки Василия Мариянчука по кличке Бухгалтер

В Рени убили криминального авторитета. Фото: delo.ua

В Рени (Одесская область) сегодня произошло убийство. В местном отеле "Парма" получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы Василий Паниогло. Через час он скончался в больнице.

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Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Как оказалось, погибший являлся криминальным "авторитетом" по кличке – Паня.

По информации СМИ, с 1990-х – начале 2000-х он был членом преступной группировки Василия Мариянчука по кличке Бухгалтер, до гибели состоял в ОПГ Олега Попеску, известного также как Румын. Отель "Парма" является своеобразной "штаб-квартирой" группировки Румына.

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Напомним, в прошлом году в Рени покушались на жизнь еще одного "авторитета" этой ОПГ – Виталия Вариводы по кличке Кипяток, но он выжил.

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По данным правоохранителей, банда Мариянчука совершила заказные убийства главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко, председателя одесского арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника, соратников и друзей экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области криминальный авторитет пытался подкупить полицейского.

Напомним, что под Запорожьем криминальный "авторитет" руководил преступниками на воле.