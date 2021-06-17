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Входила в доверие к детям и обворовывала квартиры. Как поймали аферистку в Одесской области

17 июня 2021 13:25

Игорь Серов , Мария Дмитренко

Мошенницу, которая обманывала детей и обворовывала семьи, задержали – преступная схема раскрыта – подробности

В Одесской области правоохранители задержали мошенницу, которая входила в доверие к детям на территории области, шла к ним домой и обворовывала квартиры.

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Как сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции области, женщина подозревается в нескольких таких мошенничествах.

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По данным местных СМИ, аферистка действовала так: приходила на игровую площадку, входила в доверие к детям, выясняла у кого из них дома сейчас нет взрослых, затем говорила, что мама сказала отдать драгоценности, которые лежат дома. Когда же ребенок пытался звонить родителям, то аферистка запрещала это делать, мотивируя тем, что отвлекать родителей нельзя.

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Не все махинации были удачными. Так, например, в селе Каролино-Бугаз, придя в квартиру одной из потенциальных жертв, мошенницу выгнала бабушка ребенка. Женщина сказала, что ошиблась и быстро покинула помещение.

Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Украине мошенники обчищали интернет-продавцов через почтовое приложение.

Также напомним, в Сумах у пенсионерки выманили почти 100 тысяч гривен.

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