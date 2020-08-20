"Вирус стал злее": больница в Одесской области переполнена пациентами с COVID-19

Врачи заметили, что срок проявления коронавируса после контакта сократился до нескольких дней

В Одесской области на фоне эпидемии коронавируса инфекционное отделение центральной районной больницы в Измаиле переполнено пациентами с пневмонией. Большая их часть находится в тяжелом состоянии.

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По словам завотделением Анны Николаевой, в боксах для взрослых предусмотрено размещение 40 пациентов, но тут лежат 43 человека. В основном, это пациенты старше 60 лет, сообщает "Курьер недели".

По ее данным, ситуация усложняется тем, что лаборатория часто с опозданием выдает заключения по ПЦР-тестам, и в результате потенциальные больные долгое время контактируют с другими пациентами. Основная часть поступающих в больницу – жители Измаила и района.

"Вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме, и все выше становится уровень смертности", - отметила врач.

Она добавила, что за июль в медучреждении приняли 174 пациента с пневмонией, и у 79 из них был обнаружен коронавирус.

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"В августе этот показатель будет еще больше. Наш медперсонал едва выдерживает, не хватает медсестер, дежурных врачей. Мы все на пределе. И при этом, когда я выхожу за стены больницы, то вижу, насколько люди беспечны, они совершенно не беспокоятся о своем здоровье, в общественных местах не надевают, как положено, маску", – признала Николаева.

Врач напомнила, что "масочный режим в Украине никто не отменял, маска все-таки на 70% защищает от инфекции".

Медик отметила, что настолько большое количество случаев пневмонии нетипично для лета: в прошлом году за весь сезон было всего 3-4 больных.

По словам врача, максимальный инкубационный период, который раньше насчитывал две недели, уже сократился – пациенты начинают поступать на 3-5 день после контакта. У них сильная одышка, температура до 39 градусов, очень редко кашель.

Между тем, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 127 новых случаев COVID-19. Среди них – у 10 детей и пяти медработников.

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Всего с начала эпидемии вирус обнаружили у 5406 жителей региона. Среди заболевших 465 – дети, 524 – медработники. 2081 человек выздоровел, 82 умерли.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

Тем временем в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:

Видео: Teza

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