Визит Гончарука в Одессу: премьер анонсировал отставку нескольких чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что берет ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончарук собрал совещание с руководством города и области, а также с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он сообщил об увольнении нескольких чиновников.

"Дал поручение председателю ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию", – написал премьер.

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Также он поручил отстранить руководителя Департамента образования Александра Левчака и также принять по нему соответствующие кадровые решения.

Кроме того, в ближайшие сроки он поручил "министерке образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях, а министерству внутренних дел в ближайшие сроки предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине".

Премьер-министр рассказал, что со вторника начнет работать Правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил свои соболезнования родным и близким погибших в смертельном пожаре в одесском колледже. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, недавно выжившая студентка колледжа рассказала о пожаре. По ее словам, из-за дыма никто не видел, что они находились в помещении на пятом этаже. Чтобы их заметили, один парень вылез из окна на подоконник.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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