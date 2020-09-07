Власти Одесской области хотят усилить карантин

В Одесской ОГА считают необходимым вернуться к апрельским ограничениям

Одесская областная государственная администрация настаивает на усилении в регионе карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге 7 сентября сообщила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, передает УНИАН.

Реклама

Она уточнила, что область хочет вернуться к "апрельскому сценарию" карантина.

"Сегодня мы обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС для возвращения сценария апрельского карантина. Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли. Что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей – надели маски, зашли в магазин – надели маски…" – заявила чиновница.

По состоянию на 7 сентября в Одесской области зарегистрировано 8525 случаев COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 3 сентября возмутился празднованием Дня города в Одессе без соблюдения мер безопасности. Он заявил, что это приведет к увеличению числа зараженных коронавирусом и назвал то, что он увидел на снимках с гуляний, "за чертой здравого смысла".

В тренде Умер первый львовский кардинал Марьян Яворский

Реклама

Одесская область является одним из регионов-лидеров по заполненности больниц пациентами с COVID-19.

Также мы сообщали, что в связи с ростом количества людей с подозрением на COVID-19, нуждающихся в госпитализации, в Одессе еще две больницы начнут принимать таких пациентов.

Кроме того, в Овидиопольском районе Одесской области из-за вспышки коронавируса закрыли детсад.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама