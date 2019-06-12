Власти Одессы решили взять еще один миллиардный кредит

Кредитные деньги будут разделены между двумя управлениями и одним департаментом мэрии

Фото: 401kcalculator.org.

Мэрия Одессы возьмет в кредит еще миллиард гривен – он будет уже третьим за последние три года. Соответствующее решение горсовет принял во время сессии 12 июня: за него проголосовали 48 депутатов, двое воздержались и шестеро не голосовали. Кредит планируют взять на пять лет под 19,5% годовых с возможностью досрочного погашения.

Как рассказала вице-мэр и директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега, задолженность по первому миллиардному кредиту сейчас составляет более 600 миллионов гривен.

По второму город получил 148 миллионов гривен в прошлом году, а в нынешнем может получить не более 322 миллионов. Денег на реализацию всего задуманного не хватает, поэтому муниципалитет решил взять третий кредит.

Более половины от ожидаемого миллиарда (590 миллионов гривен) получит Управление капитального строительства. Из них 300 миллионов гривен направят на завершение реставрации инфекционной больницы, еще 150 миллионов гривен потратят на ремонт фасадов в исторической части города.

Кроме того, на завершение работ в доме Руссова и начало ремонта в доме Либмана пойдет 40 миллионов гривен, а на ремонт зоопарка – 18 миллионов.

Департамент городского хозяйства получит 250 миллионов гривен, из которых 150 пойдет на модернизацию лифтов, а 100 миллионов – на перекладку теплосетей.

Управление дорожного хозяйства получит 160 миллионов кредита: их направят на проектирование и ремонт спуска Маринеско, оплату уже идущих работ на улице Софиевской, а 34 миллиона вложат в начало работ в Новощепном ряду.

Ранее мы сообщали о том, что одесские чиновники намерены взять кредит на миллиард гривен – деньги планировалось одолжить в государственном банке, который ранее уже давал ссуды муниципалитету. При этом авторы проекта четко прописали основные условия, на которых хотят сотрудничать с финучреждением: под 22,5% годовых на пять лет с возможностью досрочного погашения.

Получение первого кредита нынешний состав горсовета одобрил в октябре 2017-го. На эти деньги чиновники хотели отреставрировать памятники архитектуры, теплотрассы, дороги и лифты, а также достроить школу на ул. Говорова. Некоторые депутаты высказались против займа.

К слову, украинцы стали больше брать взаймы. По данным НБУ, 205 миллиардов гривен задолжали украинцы банкам и другим финансовым учреждениям. В прошлом году граждане получили займов на 40% больше, чем 2017-м.

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