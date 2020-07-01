Одесские власти сделали неожиданное заявление о затонувшем танкере

В Одессе морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют ежедневно, но нефтепродуктов там не обнаружили.

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Об этом заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в эфире "Громадського радіо".

"Что касается Delfi, Государственная экологическая служба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — заявил он.

Соколов также заверил, что власти города пытаются мотивировать владельца судна убрать затонувший танкер.

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Напомним, что ранее появилась информация о том, что из танкера "Дельфи", который затонул у одесского побережья прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты. Как видно на снимках, опубликованных на странице депутата горсовета Одессы Александра Захарова в Facebook, нефтяные пятна растянулись на огромное расстояние в Одесском заливе. Нефтепродукты уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

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Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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