Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Одесские власти сделали неожиданное заявление о затонувшем танкере

1 июля, 14:17

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам чиновников, воду вокруг Delfi проверяют ежедневно

В Одессе морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют ежедневно, но нефтепродуктов там не обнаружили.

Реклама

Об этом заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в эфире "Громадського радіо".

"Что касается Delfi, Государственная экологическая служба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — заявил он.

Соколов также заверил, что власти города пытаются мотивировать владельца судна убрать затонувший танкер.

В тренде
В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Напомним, что ранее появилась информация о том, что из танкера "Дельфи", который затонул у одесского побережья прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты. Как видно на снимках, опубликованных на странице депутата горсовета Одессы Александра Захарова в Facebook, нефтяные пятна растянулись на огромное расстояние в Одесском заливе. Нефтепродукты уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Реклама

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Одесса корабль танкер пляжи нефтепродукты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
В Одессе усилили карантин: что запретили
В Одессе усилили карантин: что запретилиОдесса
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской области
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской областиОдесса
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемостиОдесса
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с "рекордами" коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять