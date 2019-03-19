ФОТОФАКТ. Вместо наркорекламы: в Одессе появился новый мурал с девочкой и котом
Художники заметили на стене рекламу наркотических "закладок" и решили ее зарисовать
В Одессе на проспекте Шевченко появился новый мурал. Рыжего кота и девочку, которая звонит в дверь, изобразили художники из студии М97 Project. Они рассказали, что идея граффити родилась после того, как во дворе они заметили на стене рекламу наркотических "закладок". Художники решили разрисовать стены и скрыть эту информацию.
Напомним, в Киеве появился новый мурал с лисой и вороном. Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала.
А в Запорожье молодежь вместе с активистами закрашивали рекламу наркотиков. Активисты вышли на зачистку улиц от негативного настенного контента.
Тем временем, туристам в Таиланде грозит 10 лет тюрьмы за граффити. 23-летние гражданка Канады и британец нашли себе проблем, оставив безобидную надпись на стенах в старом городе Чианг-Май. Настенный рисунок 23-летние гражданка Канады Бритни Шнайдер и британец Фурлонг Ли оставили прямо у главного входа в старый город, не зная, что данная постройка является элементом исторического достояния – возраст местной архитектуры достигает восьми веком.
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ФОТОФАКТ. В Киеве появился новый мурал с лисой и вороном
Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала