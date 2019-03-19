ФОТОФАКТ. Вместо наркорекламы: в Одессе появился новый мурал с девочкой и котом

Художники заметили на стене рекламу наркотических "закладок" и решили ее зарисовать

Вместо наркорекламы: в Одессе появился новый мурал с девочкой и котом Дана Митанова 2019-03-19T20:37:45+02:00 Одесса Художники заметили на стене рекламу наркотических «закладок» и решили ее зарисовать





В Одессе на проспекте Шевченко появился новый мурал. Рыжего кота и девочку, которая звонит в дверь, изобразили художники из студии М97 Project. Они рассказали, что идея граффити родилась после того, как во дворе они заметили на стене рекламу наркотических "закладок". Художники решили разрисовать стены и скрыть эту информацию.

Напомним, в Киеве появился новый мурал с лисой и вороном. Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала.

А в Запорожье молодежь вместе с активистами закрашивали рекламу наркотиков. Активисты вышли на зачистку улиц от негативного настенного контента.

Тем временем, туристам в Таиланде грозит 10 лет тюрьмы за граффити. 23-летние гражданка Канады и британец нашли себе проблем, оставив безобидную надпись на стенах в старом городе Чианг-Май. Настенный рисунок 23-летние гражданка Канады Бритни Шнайдер и британец Фурлонг Ли оставили прямо у главного входа в старый город, не зная, что данная постройка является элементом исторического достояния – возраст местной архитектуры достигает восьми веком.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.