Внешняя торговля: Одесса продала судов на 40 млн долларов, а пятую часть закупок ведет в Китае

Экспорт превысил импорт на $64,8 млн, а торговые операции осуществляли со 149 странами мира

В Одесской области подвели итоги внешнеэкономической деятельности. Объемы торговли постепенно растут, регион продает продуктов на большую сумму, чем закупает, и с начала года нарастил объемы торговли с ближайшим соседом — Молдовой (см. инфографику).

Экспорт превысил импорт на $64,8 млн, а торговые операции осуществляли со 149 странами мира.

"Объем экспорта товаров в страны Европейского союза составил $175,8 млн, или 27,6% от общего объема, и увеличился по сравнению с январем–маем 2017 года на 18,6%", — рассказали в областном управлении статистики, уточнив, что на страны ЕС приходится и четверть импорта — $143 млн.

Любопытные изменения произошли и в географии стран, с которыми мы торговали. С начала года самым крупным рынком сбыта для продавцов Одесской области стала Молдова, потеснив предыдущих "заморских" лидеров — Турцию и Индию. На экспорте в соседнюю республику с начала года область заработала в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Молдавский лей относительно гривни подорожал в 3,2 раза. А это означает, что цены на украинские товары у них снизились в три раза. Туда в основном уходит сыр, масло, молочные продукты", — рассказал нам экономист Эдуард Каражия.

Он одчеркнул, что молдавский лей — едва ли не самая стабильная валюта среди постсоветских стран.

"Также это может быть связано с тем, что ранее шла торговля с Приднестровьем, но сейчас Украина пытается блокировать подобную торговлю. Если раньше грузы шли непосредственно в приднестровские города, то сейчас по большей части через территорию Молдовы, за счет этого тоже могли вырасти показатели", — предположил политолог Ярослав Католик.

Поменялась и структура продаваемых товаров. Несмотря на привычное доминирование растительных продуктов, масел и жиров на 6,6% вырос экспорт транспортных средств. С начала года область продала плавсредств более чем на $40 млн, хотя в прошлом году экспорт судов составил всего $809 тыс. и за последние три года не превышал $2,2 млн. Экономисты предполагают, что такой объем продаж связан не столько с развитием промышленности и судостроения, сколько с распродажей активов.

"У нас судостроение слабое и продажи могли вырасти за счет того, что уже есть. Напрашивается портовый флот, буксиры. Это не значит, что их непосредственно продали за рубеж, могли просто смениться судовладельцы", — рассказал нам старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ОНЭУ Михаил Борисов.

А вот самым большим импортером традиционно остается Китай, на который приходится примерно пятая часть всех затрат на иностранные товары.

"Большая часть этой продукции идет на "Седьмой километр", харьковский рынок "Барабашово" и в Хмельницкий. Мы получаем из Китая огромное количество продуктов легкой промышленности, электроники, и большая часть этого идет через наши порты", — поделился с нами политолог Геннадий Чижов.

ЦЕННЫЕ ОТХОДЫ

В структуре экспорта готовых продуктов питания львиную долю составляют "остатки и отходы пищевой промышленности" (46,3 из 73,5 млн). Экономисты успокаивают: подобный товар действительно в ходу, но благодаря чему выросли показатели, пока неясно.

Напомним, несмотря на то, что объемы производства пива падали несколько лет подряд, Украина экспортировала в ЕС за 2017 год 11 млн литров пива, а это 3% от всего объема ввозимого в Европейский Союз продукта. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Также мы писали, что Украина резко увеличила экспорт ягод и орехов.

Тем временем, эксперт рассказал, почему был упадок спроса на украинские товары. В Министерстве экономического развития и торговли недавно сообщили, что за первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г., и составил 6,6 млрд долларов.