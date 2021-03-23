Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Внезапно потеряла сознание. В Одесской области умерла вакцинированная от COVID-19 военная

23 марта, 23:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Информацию подтвердило командование медвойск Украины

В Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которой два дня назад получила прививку от коронавируса. Информацию подтвердило командование медвойск Украины.

Реклама

Сообщается, что женщина внезапно потеряла сознание и упала, медики, которые приехали на вызов, не смогли ее реанимировать.

"21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и имеет опыт", – говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро, жалоб у женщины не было. В анамнезе есть гипертоническая болезнь. Завтра проведут судмедэкспертизу, которая выявит причину смерти.

О смерти военнослужащей в пгт Черноморское, которая прививалась от коронавируса, сообщили местные telegram-каналы. Сообщают, что она потеряла сознание в центре населенного пункта, возле магазина, около 18:20 сегодня.

Реклама

Позднее канал "Х_Одесса" сообщил имя погибшей – Нарожная Инна Юрьевна 16.12.1977 г., проходила службу в в/ч а3880, контрактник, звание старший солдат, бухгалтер. Минобороны имени погибшей не называло.

В Одесской ОДА отмечают, что причина смерти еще не установлена, а женщина – не одна, кто получил прививку в тот день.

"В тот же день та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca – все из-за случаев возникновения тромбоза у людей, получивших прививку, а также внезапных смертей. ВОЗ не нашла связи между применением AstraZeneca и вакцинацией. Однако в Норвегии говорят, что нашли причины, которые не могут быть ничем другим, кроме последствий вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса вакцинация коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поездаТранспорт
Припарковался на месте начальника: в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО (фото и видео)
Припарковался на месте начальника: в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО (фото и видео)Одесса
Одесса в красной зоне карантина: введут ли жесткие ограничения
Одесса в красной зоне карантина: введут ли жесткие ограниченияОдесса
Ryanair запускает 18
Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины: списокТранспорт
Отсутствие дистанции и масок : в одесском ночном клубе
Отсутствие дистанции и масок : в одесском ночном клубе "забили" на карантин (видео)Одесса
В Одессе поймали
В Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонского (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять