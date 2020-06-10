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Во время завала жилого дома в Одессе повредило газовую трубу: что происходит на месте ЧП

10 июня, 08:28

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В здании проживали 24 человека

Из-за обрушения четырехэтажки на улице Ясной в Одессе была повреждена газовая труба. Место повреждения до сих пор не обнаружили, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Из-за повреждения трубы работы по разбору разрушенных строительных конструкций проводить пока нельзя. В воздухе на месте ЧП витает запах газа.

"Развернут штаб по ликвидации аварии. От ДСНС привлечено 33 чел. личного состава и 4 ед. техники", – рассказали спасатели.

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Также в ГСЧС рассказали, что рухнувшее здание построили еще в 1912 году. В нем находились 10 квартир, в которых проживало 24 человека. А в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало четыре семьи.

Напомним, здание рухнуло сегодня ночью, 10 июня, на ул. Ясная, 10. Обрушилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж. Также есть угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома, но крыша и чердачное помещение пока не пострадали. Жильцов дома вывели из здания еще до прибытия спасателей.

Кроме того, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске. Разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания.

Видео: Нацполиция

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