Вокруг детского приюта в Одессе разгорелся скандал: подростка подозревают в изнасилованиях детей

Сегодня, 21:44

Правоохранители расследуют два преступления: изнасилование и то, что руководство приюта скрывало действия своего подопечного


Вокруг детского приюта в Одессе разгорелся скандал. 16-летнего воспитанника обвиняют в изнасилованиях младших детей. Такую информацию обнародовал советник главы областной администрации. Теперь правоохранители расследуют сразу два преступления: собственно изнасилование и то, что руководство приюта скрывало действия своего подопечного.

Три года назад 13-летний Дмитрий родом из Молдовы попал в одесский приют, написал на своей странице в соцсети советник председателя ОГА Артем Поланский.

Подросток вовремя не получил статус ребенка без родительской опеки. И провел в приюте три года вместо законных трех месяцев.

"Вероятно, с декабря 2017-го начал искать выход для своих" бесов ". Ходил ночью по приюту голышом, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа – издевался и избивал их", – сообщил Артем Поланский.

Больше всего, по информации Поланского, от Дмитрия страдал 8-летний питомец приюта.

Руководство приюта подтверждает, Дмитрий действительно жил у них более трех лет, были проблемы с сердцем. И от вопроса – были ли изнасилования – руководитель заведения открещивается.

В обладминистрации уверены: директор знала, что творится в приюте. Подробности событий стали известны случайно. Однако пока подтвердилось изнасилование только одного ребенка.

Правоохранители открыли два уголовных производства: по факту изнасилования малолетнего ребенка и сокрытия этих фактов сотрудниками приюта и руководством службы по делам детей.

Ранее мы писали об ужасах детского приюта на Волыни, там полицейские проверяют факт развращения девочки.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".
видео, изнасилование, приют

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"Сегодня"

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