Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Волнами повыбивало доски. Шторм разрушил набережную в Одессе (фото, видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
27 ноября, 15:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Циклон по имени Йылмаз приблизился к Украине и зацепил Одесу
На набережной вырвало деревянные настилы возле фонтанов
На набережной вырвало деревянные настилы возле фонтанов

Ночной шторм, накрывший Одессу этой ночью, немного разрушил набережную на Ланжероне – там волнами повыбивало доски.

Об этом пишет 8NEWS.

Реклама

Сегодня шторм, пришедший с юга вместе с теплым антициклоном, продолжает дуть. Так что, возможно, это еще не конец разрушений. На завтра опять прогнозируют дождь.

Деревянные настилы поломаны во многих местах. На набережной лежат камни и поломанные доски. Море все еще волнуется и огромные волны обрушиваются на побережье.

Реклама

Реклама

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
  • Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Дневник независимости 🇺🇦

27 ноября 1991. Известную во всем мире Вангу впервые посетил украинский журналист – Дмитрий Гордон, специальный корреспондент газеты «Вечерний Киев»…

Погрузиться в тот день
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Что изменилось?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Комаровский в теме
Статистика смертей от ковида занижена?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

92 232

заболело за неделю в Украине

-23%

Вакцинация
По состоянию на 26 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 808 676
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 246 108
Всего введенных доз 24 054 784
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять