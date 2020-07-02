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"Вонь жуткая": в Затоке к берегу прибило десятки мертвых уток (видео)

2 июля, 12:49

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инцидент произошел на станции Дружба

В курортном поселке Затока под Одессой на одном из пляжей заметили жуткое зрелище – в воде плавали десятки мертвых уток.

Видео с пернатыми опубликовал местный Telegram-канал.

Видео: Х Одесса, Telegram

"Затока. Станция Дружба. Со стороны моста принесло порядка 50 дохлых уток, вонь жуткая", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что море у берегов Одессы снова "позеленело". Фото и видео с необычным цветом воды местные жители опубликовали в социальных сетях.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

Эту ситуацию прокомментировали в Госпродпотребслужбе. Выяснилось, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Экологи предупреждают, что купаться в море небезопасно. Специалисты также не рекомендуют употреблять в пищу выловленные в море и черноморских лиманах рыбу и другие морепродукты.

Напомним, что в прошлом году в Одессе также сложилась подобная ситуация – тогда море стало зеленым в начале июня, а вскоре из-за активного роста водорослей вода начала "бродить".

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