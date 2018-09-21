Вооруженное нападение на инкассаторов в Одессе: злоумышленников задержали

Сегодня, 13:32

Преступники украли у инкассаторов более 200 тысяч гривен

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании, обслуживающей терминалы пополнения мобильной связиОб этом сообщил в своем Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк. 

"В 12:00 оперативный план "Сирена" снят, злоумышленники задержаны", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Форостяк в эфире "112" рассказал, что злоумышленники украли у инкассаторов более 200 тысяч гривен. Жизням инкассаторов на данный момент ничего не угрожает.

 "Инкассаторам, которые получили телесные повреждения, оказали медицинскую помощь, и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметил правоохранитель.

Напомним, сегодня в Приморском районе Одессы на инкассаторов компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи, напали неизвестные с оружием, ранения получили два человека. В городе был введен оперативный план "Сирена".

Не так давно в Днепре произошло ограбление. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин, которые проводили инкассацию денег в торговых киосках, около 500 тысяч гривен
Одесса, задержание, инкассаторы, преступники

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