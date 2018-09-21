Вооруженное нападение на инкассаторов в Одессе: злоумышленников задержали

Преступники украли у инкассаторов более 200 тысяч гривен

В Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании, обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи. Об этом сообщил в своем Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

"В 12:00 оперативный план "Сирена" снят, злоумышленники задержаны", – говорится в сообщении.

Кроме того, Форостяк в эфире "112" рассказал, что злоумышленники украли у инкассаторов более 200 тысяч гривен. Жизням инкассаторов на данный момент ничего не угрожает.

"Инкассаторам, которые получили телесные повреждения, оказали медицинскую помощь, и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметил правоохранитель.

Напомним, сегодня в Приморском районе Одессы на инкассаторов компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи, напали неизвестные с оружием, ранения получили два человека. В городе был введен оперативный план "Сирена".

Не так давно в Днепре произошло ограбление. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин, которые проводили инкассацию денег в торговых киосках, около 500 тысяч гривен.



