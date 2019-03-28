Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Вооруженное ограбление в Измаиле: полиция задержала одного из налетчиков, появились фото и видео

Сегодня, 13:08

Разбойники напали на жителя Измаила и отобрали у него крупную сумму

Вооруженное ограбление в Измаиле: полиция задержала одного из налетчиков, появились фото и видео Одесса Разбойники напали на жителя Измаила и отобрали у него крупную сумму

В Одесской области на жителя Измаила было совершено вооруженное разбойное нападение – группа злоумышленников в масках напала на мужчину, когда тот заводил автомобиль в гараж и, угрожая оружием, отобрали у него значительную сумму денег в украинской и иностранной валюте.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, потерпевший сразу же обратился к стражам порядка и рассказал, что трое нападавших выскочили из машины, подъехавшей к дому, и, угрожая пистолетом, разбили окна в его автомобиле, забрали из салона сумку с деньгами, а потом скрылись.

"Для выяснения места нахождения транспортного средства вооруженных налетчиков и их задержания в действие были введены специальные операции "Перехват" и "Сирена". Кроме полиции, на поиски были брошены представители других силовых структур региона – нацгвардейцы, пограничники, сотрудники патрульной полиции и охранных фирм", – говорится в сообщении.

Вскоре был обнаружен автомобиль, на которым передвигались подозреваемые – его нашли на окраине Измаила. А позже на территории местного аэропорта охранники задержали и одного из разыскиваемых – 33-летнего гражданина одной из стран кавказского региона.

"Подозреваемого задержали. Личности его сообщников установлены, предпринимаются меры по их задержанию. Орудие преступления – пистолет – было изъято и направлено на экспертизу. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство. Ведется следствие", – резюмировали в полиции.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег разбой, ограбление, Измаил, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " Вооруженное ограбление в Измаиле: полиция задержала одного из налетчиков, появились фото и видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбил прохожего: в Одессе задержали иностранца

Сегодня, 10:05

Преступник оказался ранее судимым за имущественные преступления

Полицейские поймали грабителя-неудачника на помойке

Сегодня, 04:08

Мужчину разыскивали за ряд совершенных преступлений

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Ученые назвали овощ для снижения давления

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли