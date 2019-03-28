Вооруженное ограбление в Измаиле: полиция задержала одного из налетчиков, появились фото и видео

Разбойники напали на жителя Измаила и отобрали у него крупную сумму

Вооруженное ограбление в Измаиле: полиция задержала одного из налетчиков, появились фото и видео 2019-03-28T13:08:53+02:00 Одесса Разбойники напали на жителя Измаила и отобрали у него крупную сумму

В Одесской области на жителя Измаила было совершено вооруженное разбойное нападение – группа злоумышленников в масках напала на мужчину, когда тот заводил автомобиль в гараж и, угрожая оружием, отобрали у него значительную сумму денег в украинской и иностранной валюте.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, потерпевший сразу же обратился к стражам порядка и рассказал, что трое нападавших выскочили из машины, подъехавшей к дому, и, угрожая пистолетом, разбили окна в его автомобиле, забрали из салона сумку с деньгами, а потом скрылись.

"Для выяснения места нахождения транспортного средства вооруженных налетчиков и их задержания в действие были введены специальные операции "Перехват" и "Сирена". Кроме полиции, на поиски были брошены представители других силовых структур региона – нацгвардейцы, пограничники, сотрудники патрульной полиции и охранных фирм", – говорится в сообщении.

















Вскоре был обнаружен автомобиль, на которым передвигались подозреваемые – его нашли на окраине Измаила. А позже на территории местного аэропорта охранники задержали и одного из разыскиваемых – 33-летнего гражданина одной из стран кавказского региона.

"Подозреваемого задержали. Личности его сообщников установлены, предпринимаются меры по их задержанию. Орудие преступления – пистолет – было изъято и направлено на экспертизу. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство. Ведется следствие", – резюмировали в полиции.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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