Ворона оставила без электричества часть Одессы

Птица принесла кабель, чтобы укрепить свое гнездо

Ворона оставила без электричества часть Одессы 2019-03-12T16:41:47+02:00 Одесса Птица принесла кабель, чтобы укрепить свое гнездо







Во вторник, 12 марта, два микрорайона Одессы остались без электроэнергии из-за аварии. В РЭС заявили, что причиной инцидента стало замыкание, случившееся из-за попадания на линию электропередач неизвестного кабеля. Якобы, его принесла ворона, чтобы укрепить свое гнездо.

Без элекстроснабжения остались часть улиц на Черемушках и Таирова. Одесситы в соцсетях рассказывают, что исчезновению света предшествовал громкий звук, напоминающий взрыв.

Официальный сайт "Одессаоблэнерго" сообщает о том, авария, оставившая без света практически весь проспект Академика Глушко, произошла в 9:25.

На площади Независимости, где случилась авария, на земле лежат поврежденные детали от конструкции ЛЭП. Недалеко от линии действительно есть гнездо. Место огорожено пленкой, работают ремонтники.

Без света также остались жители улиц Ицхака Рабина, Минской и Бабаджаняна – здесь также произошла авария, но с происками вороны она не связана.

Согласно данным сайта Одессаоблэнерго, Таирова планируют подключить до 16:00, а Черемушки – до 17:00. На время ремонтных работ на перекрестках в обесточенных районах также отключили светофоры.

Ранее мы писали, что столица Венесуэлы и 20 регионов остались без света. Также обесточены метро и аэропорт.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено.

Напомним, счет за электроэнергию и газ можно будет посмотреть онлайн. НКРЭКУ создала мобильное приложение, с помощью которого можно проверить правильность суммы в платежке.

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