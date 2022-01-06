Возле Одессы гуляния военных закончились смертью: виновных уже ищут

В Одесской области инициировано расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего. Перед Новым годом военный умер от алкоголя, а еще двое попали в больницу.
Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Что известно
30 декабря командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников пришли пьяными в общежитие.
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Через некоторое время одного из военных нашли без сознания. Его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи.
Еще двоих солдат госпитализировали в медицинское учреждение.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту "небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины)".
Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.
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