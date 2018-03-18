Возмущенные одесситы обезвредили подозрительного маршрутчика

Сегодня, 14:48

Пассажиры посчитали, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Одесситы не дали подозрительному водителю автобуса ехать по маршруту. На пересечении улиц Грушевского и Парковой пассажир отобрал у водителя автобуса №92 ключи. Об этом рассказал сам пассажир.

"Пришлось проявить гражданскую сознательность и отобрать ключи у водителя маршрутки, находящегося в состоянии наркотического опьянения, – рассказал одессит Виктор Скрыпник. – Но это мелочи. Жду полицию уже 50 минут, 5 звонков. Дали номер для жалоб. Позвонил – послушали и бросили трубку! Перестали отвечать".

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На защиту правоохранителей встала общественная организация, которая борется с пьяными водителями.

"Хочу в оправдание патрульной полиции сказать, что было аномальное количество вызовов, они зашивались. Ну и не могут же это объяснить человеку, ждущему срочной помощи. Все вызовы срочные, так бывает, увы", – рассказал представитель организации Pitbull Odessa Алексей Кострижицкий.

Сами патрульные причину задержки не поясняли, однако заверили, что прибывший на место экипаж составил протокол по статье об управлении транспортом в нетрезвом виде.

"В присутствии понятых оформлен протокол, так как водитель отказался от прохождения медицинской экспертизы", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Как сообщалось, на днях в Одессе пьяный водитель устроил стрельбу из машины на ходу. Он начал стрелять в воздух из пистолета, проезжая по Киевскому району.

В декабре прошлого года в Одессе неадекватный водитель пытался заехать в супермаркет. Как рассказали полицейским свидетели, перед аварией пьяный водитель разбил витрину магазина и попытался въехать в супермаркет на автомобиле.
Одесса, маршрутка, водитель, пьяный

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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