"Все произошло за секунды": в Одессе горит высотка, идет эвакуация

По данным очевидцев, пожар начался на нижних этажах и быстро распространился вверх

Пожар в одесской высотке. Фото: Думская

В Одессе на 5-й станции Большого Фонтана загорелся 12-этажный дом, жильцов эвакуировали, на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и быстро распространился вверх.

"Сейчас огонь виден уже на 12-м этаже. По предварительным данным, расположенный в этом доме торговый центр "Пятый элемент" не поврежден, только квартиры… Люди напуганы, некоторые надышались дымом", – пишет издание.

Журналисты со ссылкой на неподтвержденную информацию сообщают, что на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь распространился по обшивке.

Присутствующее на месте сотрудники "скорой" рассказали, что за медицинской помощью никто из жильцов не обращался.

"Все произошло за секунды. Я увидела дым внизу, и сразу после этого у меня на восьмом этаже лопнуло стекло балконной двери", – сказала жительница дома.

В свою очередь агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщает, что в Приморском районе Одессы правоохранители из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Пятый элемент".

Отмечается, что на втором этаже здания на улице Черняховского наблюдается сильное задымление. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников. Причина задымления устанавливается.

В сообщении сказано, что к четырехэтажному торговому центру вплотную примыкает 12-этажное здание, в котором, по словам очевидцев, и произошел пожар. На подъездах к месту ЧП полиция перекрыла движение транспорта.

Пожар в одесской высотке Фото: Думская

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