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Вспышка коронавируса под Одессой: заболевших моряков госпитализировали

10 августа, 13:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Сухогруз пришвартовали у карантинного причала и выставили охрану

После обнаружения коронавируса у членов экипажа греческого сухогруза, который прибыл в порт Южный под Одессой, заболевшие моряки были госпитализированы.

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Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Судно пришвартовали у карантинного причала, где оно находится под круглосуточной охраной, чтобы не допустить попадания на борт посторонних людей и не позволить выходить членам экипажа.

Стоит напомнить, что сухогруз прибыло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что у некоторых из членов команды есть признаки простуды.

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Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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А медики инфекционной больницы Одессы рассказали, как проходит их рабочий день. Персоналу больницы очень сложно ходить в защитных костюмах целый день.

Также напомним, в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса моряки сухогруз Южный судно коронавирус

Источник: Сегодня

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